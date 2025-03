Spore ryzyko Usyka. W końcu powiedział to oficjalnie, szykuje się zamieszanie

Kibice są coraz bliżej poznania szczegółów dotyczących najbliższego pojedynku Ołeksandra Usyka. 38-latek miał do wyboru w zasadzie dwa nazwiska - Daniela Dubois oraz Josepha Parkera. Do pierwszego należy trofeum federacji IBF. Drugi z kolei jest tymczasowym czempionem WBO. I właśnie World Boxing Organization postanowiła w marcu wpłynąć na decyzję Ukraińca, dając mu trzydzieści dni na osiągniecie porozumienia z Nowozelandczykiem, po to by wyłonić pełnoprawnego mistrza świata. W przeciwnym wypadku Ołeksandrowi Usykowi groziła utrata jednego ze swoich pasów.

Reklama