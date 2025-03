Nie tylko Norwegowie. Mistrz świata przyznaje się do oszustwa

Wkrótce potem milczenie przerwał Fredrik Bjerkeengen, były skoczek i specjalista od szycia kombinezonów norweskiej kadry. W rozmowie z VG ujawnił on, że podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem w 2021 roku jego rodacy mieli... smarować kombinezony klejem do drewna , aby je usztywnić. Warto przypomnieć, że wówczas konkurs wygrał Marius Lindvik , a Robert Johansson stanął na najniższym stopniu podium.

Andreas Kuettel po latach ujawnia. Też dopuścił się oszustwa

Wydawać by się mogło, że Norwegowie z każdym dniem pogrążają się coraz bardziej. Teraz jednak niespodziewanie głos zabrał mistrz świata z 2009 roku, Andreas Kuettel. Co ciekawe, nie miał on zamiaru krytykować rywali, wręcz przeciwnie - sam przyznał się, że w trakcie swojej kariery dopuścił się oszustwa. Miało to miejsce w czasach juniorskich Szwajcara.