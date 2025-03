Kamil Stoch przed tym sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich zdecydował się przewrócić swoje sportowe życie do góry nogami. Nasz mistrz bowiem uznał, że jego czas w pierwszej reprezentacji prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera dobiegł końca. W związku z tym trzykrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich rozpoczął poszukiwanie członków do indywidualnego sztabu szkoleniowego, który chciał stworzyć. W ten sposób poszedł drogą Adama Małysza.

Kamil Stoch o krok od "małego celu". Pomogli Norwegowie

Cel tego zespołu od pierwszego dnia był jasny - powrót na szczyt. Pierwszy sezon w tym teamie pokazał jednak, że nie będzie o to łatwo. Stoch z pewnością nie spisuje się tak, jakby przede wszystkim on sam tego oczekiwał. Świadczy o tym, choćby pozycja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed mistrzostwami świata w Trondheim dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli plasował się bowiem poza czołową trzydziestką, a znalezienie się w niej to z pewnością cel minimum na koniec sezonu.