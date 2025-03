Poważne zarzuty pod adresem gwiazdy Realu Madryt. Grozi mu więzienie. Jest odpowiedź

Raul Asencio przebojem wdarł się do pierwszego zespołu Realu Madryt. Hiszpański defensor stał się absolutnym filarem obrony "Królewskich", a swoją formą zasłużył na powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Gdzieś w tle co jakiś czas pojawiają się zarzuty, które ciążą na Hiszpanie. Te związane są z po*******ią, a Asencio grozi nawet pięć lat więzienia. 22-latek wypowiedział się w końcu na ten temat.