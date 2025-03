Rosja planuje organizację meczów z USA. Odpowiedź Trumpa już nadeszła

24 lutego 2022 roku nad ranem rosyjskie wojska zaatakowały teren Ukrainy. Wybuchła krwawa wojna, która niestety trwa do dziś, choć pojawiają się pewne przesłanki, które pozwalają wierzyć, że niebawem nastąpi rozejm między agresorem i jego ofiarą.

Rosja zagra z USA w hokeja. Trump się zgodził

Tą samą drogą, co FIFA, UEFA i FIS poszły także władze światowego hokeja, które również zawiesiły Rosję w prawach członkowskich i odebrały jej możliwość do rywalizacji z najlepszymi na świecie. Jak się okazuje, Rosjanie mają w planach powrót do rywalizacji.