Mistrz świata wylądował w najniższej lidze. To ostatnia deska ratunku

Żużel. Wybrzeże Gdańsk dało szansę Iversenowi. Znów spadł z ligi, ale błyszczy

Przez 3,5 roku Duńczyk na poziomie Metalkas 2. Ekstraligi nie zachwycał. Był mocnym ogniwem swoich drużyn, ale nie potrafił dobić poziomem do poziomu lidera. Spadł z Unią Tarnów, nie osiągnął żadnych sukcesów z Orłem Łódź, spadł z Wybrzeżem Gdańsk. W tym ostatnim klubie przez pół roku jechał jednak jak natchniony. W końcu przekroczył średnią biegową powyżej dwóch punktów. Niespełna 43-latek był jedynym seniorem, z którym Wybrzeże po spadku przedłużyło umowę. Pozostali zostali wymienieni.



W Wybrzeżu są spokojni o tegoroczną dyspozycję swojej największej gwiazdy. - Pomijając renomę i osiągnięcia Nielsa, pracowaliśmy z nim jeden sezon - zdążyliśmy go poznać. Nie mamy wątpliwości co do tego, że to ambitny sportowiec, którego nie interesuje odcinanie kuponów. Udowadnia to swoim podejściem, imponującą formą fizyczną, a i w kontrakcie znalazł się zapis, który przy pewnych warunkach daje mu kontrakt w Gdańsku po ewentualnym awansie. To też o czymś świadczy - tłumaczy Mariusz Kędzielski, dyrektor zarządzający Wybrzeżem Gdańsk.