Pilny komunikat ws. Piotra Żyły. Polski Związek Narciarski oficjalnie ogłasza

Polskie skoki narciarskie przeżywają wielki kryzys. W tym sezonie zawodnikom prowadzonym przez Thomasa Thurnbichlera niewiele wychodzi. Oczywiście największym powiewem nadziei jest Paweł Wąsek, który potrafił się bić o miejsca w okolicach podium. Gdy spojrzymy na klasyfikację generalną Pucharu Świata, to zdecydowanie najgorszej z Biało-Czerwonych z kadry A wypada Piotr Żyła. Mimo tego znalazł się on w kadrze na mistrzostwa świata w Trondheim.

Żyła poleciał do Norwegii z racji na tytuł mistrza świata, którego bronił na skoczni normalnej. Thurnbichler nie zdecydował się zabrać sześciu skoczków, w związku z tym czempionat z daleka śledził Kamil Stoch. Wyniki w mistrzostwach świata raczej nie przyznały Austriakowi racji. Forma Piotra Żyły mogła być tym, co najbardziej niepokoiło kibiców i trenerów.

To jednak wciąż za mało, aby załapać się do kadry prowadzonej przez austriackiego szkoleniowca. Thomas Thurnbichler ogłosił już, że na konkursy Pucharu Świata w Lahti zabiera dokładnie tę samą ekipę, która walczyła o punkty w Vikersund.

Oznacza to, że w Finlandii o kolejne punkty Pucharu Świata walczyć będą: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny oraz Maciej Kot. Ważne jest jednak to, że Piotr Żyła dołączy do reprezentacji na kończące sezon loty w Planicy.