Dramat byłego lidera Pucharu Świata. Bolesny cios od Horngachera

W Trondheim trwają mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Organizujący tę imprezę Norwegowie z konkursu na konkurs powiększają swój dorobek medalowy zarówno w skokach narciarskich, jak i w biegach oraz kombinacji norweskiej. Na podobne wyniki nie mogą natomiast liczyć reprezentanci naszego kraju, którzy do tej pory ani jednego konkursu nie ukończyli na podium. Kibice, dziennikarze i eksperci wciąż mają nadzieję, że “Biało-Czerwoni" przebudzą się sensacyjnie podczas czwartkowego konkursu drużynowego. Do startu w rywalizacji czteroosobowych zespołów Thomas Thurnbichler wyznaczył Aleksandra Zniszczoła , Jakuba Wolnego , Pawła Wąska oraz Dawida Kubackiego . Poczynania kolegów z dołu skoczni śledził będzie natomiast Piotr Żyła .

Stefan Horngacher wykreślił Piusa Paschke. Oni powalczą o złoto w konkursie drużynowym

Kluczowe decyzje przed czwartkowymi zawodami podjął także Stefan Horngacher. Jego podopieczni do tej pory na obiektach do skoków narciarskich wywalczyli zaledwie jeden medal - w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej na podium stanął Andreas Wellinger. Nic więc dziwnego, że 29-latek zapewnił sobie miejsce w składzie Niemiec na konkurs drużynowy panów. Po znakomitym występie w konkursie mikstów szansę otrzymał także Philipp Raimund. Austriacki szkoleniowiec do tej dwójki postanowił dołączyć Stephana Leyhe oraz Karla Geigera. W walce o medale udziału nie weźmie więc Pius Paschke, który przez pierwsze tygodnie sezonu 2024/2025 był liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i faworytem do zdobycia Kryształowej Kuli.