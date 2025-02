Michał Probierz nagle dostał pytanie o Guardiolę. "Trzeba umieć z tym żyć"

Probierz stał się znany na całym świecie za sprawą swojego stylu podczas Euro 2024. Selekcjoner reprezentacji Polski dzięki współpracy wyglądał jak milion dolarów i przypominał niektórym elegancję Garetha Southgate'a. Niektórzy porównywali go za to do Pepa Guardioli.

Michał Probierz gościem "halo tu polsat"

Michał Probierz zareagował na bycie "polskim Guardiolą"

"Nie, to akurat bardzo często gdzieś tam było, nawet humorystycznie, bo kiedyś byłem na meczu Manchesteru United z Barceloną w finale Ligi Mistrzów w Rzymie i ludzie podchodzili, żeby zdjęcie sobie zrobić, bo skopią. Mam takie zdjęcie jak graliśmy przeciwko Barcelonie, to bardzo dużo ludzi się śmieje, że wtedy Guardiola jeszcze prowadził, a to wtedy byłem ja w barwach Lechii i jest to życiowe" - stwierdził. Dodał, że takie dyskusje będą zawsze i trzeba umieć z tym żyć.