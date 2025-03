Błysk Modera, fatalna pomyłka Zielińskiego. "Polski" pojedynek rozstrzygnięty

Od rywalizacji Feyenoordu Rotterdam z Interem Mediolan rozpoczęła się środa z 1/8 Ligi Mistrzów. Mecz reklamowano przede wszystkim jako "polski pojedynek", a to z uwagi na fakt, że zarówno Jakub Moder, jak i Piotr Zieliński znaleźli się w wyjściowych jedenastkach swoich drużyn. Holendrzy jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra skazywani byli na porażkę, chociaż w 1/16 wyeliminowali sam AC Milan.

Liga Mistrzów. Feyenoord skarcony w 1. połowie. Inter wykonał plan minimum

Dość niespodziewanie to Feyenoord od pierwszych minut grał odważniej, szybciej i przede wszystkim był stroną groźniejszą. Josep Martinez zastępujący Yanna Sommera w bramce raz za razem był niepokojony przez Holendrów. Brakowało im jednak konkretów w grze. A Inter Mediolan wyczekiwał swojej szansy i zadał cios w nieoczekiwanym momencie.

Kapitalnym finiszem popisał się w 38. minucie Marcus Thuram, który ekwilibrystycznym uderzeniem wbił piłkę do siatki. Tym samym to "Nerazzurri" schodzili do szatni w zdecydowanie lepszych humorach.