Faza pucharowa Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w sportowych kanałach Polsatu i streamingu Polsat Box Go

Polskie akcenty wiosną w europejskich pucharach to zawsze prawdziwe święto dla rodzimych kibiców. I to niezależnie od tego, czy mowa jest o naszych piłkarzach w zagranicznych drużynach czy o polskich klubach walczących na arenie europejskiej. A bieżący sezon Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA przynosi widzom kanałów sportowych Polsatu jedno i drugie, przy czym największą uwagę skupiają rzecz jasna Jagiellonia oraz Legia. Kluby z Białegostoku i Warszawy dały kibicom wiele powodów do zadowolenia już jesienią, a emocje będą rosły z każdym ich wiosennym meczem fazy pucharowej. O awans do ćwierćfinału polskie drużyny powalczą już w czwartek 6 marca. Jagiellonia zagra z belgijskim Cercle Brugge, a rywalem Legii będzie norweski klub Molde FK. W streamingu Polsat Box Go wybranym meczom Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA - w tym spotkaniom polskich drużyn - towarzyszy innowacyjny TrybPro. Dzięki niemu widzowie w czasie rzeczywistym, nie rezygnując z oglądania wydarzeń na boisku, mogą analizować rozbudowane statystyki meczowe, informacje o zawodnikach i drużynach oraz wiele innych ciekawostek. Reklama

Reklama Adrian Siemieniec: Wchodzimy w etap rozstrzygnięć i każdy błąd powoduje, że to się kończy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Molde FK - Legia Warszawa czyli niedokończone sprawy

Czwartkowy rywal Legii to klub, który wiosną ubiegłego roku wyeliminował stołeczny zespół z Ligi Konferencji UEFA. Okazja do rewanżu dla podopiecznych Goncalo Feio jest więc najlepsza z możliwych. Jesienią Legia imponowała formą w LK, wygrywając 4 z sześciu spotkań, co dało jej bezpośredni awans do 1/8 finału. Norweska drużyna o wejście do tej rundy musiała walczyć w barażach. Rewanżowe starcie Legii z Molde zaplanowane jest na 13 marca w Warszawie, a triumfator dwumeczu trafi na kogoś z dwójki FC Kopenhaga/Chelsea Londyn. Studio do meczu Molde - Legia rozpocznie się w Polsacie Sport Premium 1 już o godzinie 17:00. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Jerzy Engel, Marek Jóźwiak, Paweł Gołaszewski i Roman Kołtoń. Analizę taktyczną przeprowadzi Michał Zachodny z redakcji ViaPlay, a przegląd najświeższych informacji przygotuje Paulina Czarnota-Bojarska. Transmisja spotkania rozpocznie się o 18:35 i oprócz Polsatu Sport Premium 1 dostępna będzie także w Polsacie Sport 1.

Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge czyli historia dzieje się na naszych oczach

To pierwszy sezon, w którym Jagiellonia jest pełnoprawnym uczestnikiem europejskich pucharów. W przeszłości Białostoczanie kilkukrotnie odpadali w eliminacjach, a obecna drużyna prowadzona przez trenera Adriana Siemieńca buduje markę Jagielloni na Starym Kontynencie. Do 1/8 finału Jaga awansowała poprzez baraże, a jej czwartkowy rywal - Cercle Brugge - bezpośrednio dzięki dobrym występom w rundzie jesiennej. Zimą zespół ten opuścił najlepszy napastnik, co nie pozostało bez wpływu na jego pozycje w tabeli ligi belgijskiej. Białostoczanie natomiast utrzymują stabilną formę i cały czas plasują się wczubie Ekstraklasy. Czwartkowy mecz odbędzie się w Białymstoku, a rewanż 13 marca w Brugii. Triumfator konfrontacji polsko-belgijskiej w ćwierćfinale LK zagra z Betisem Sewilla lub Vitorią Guimaraes. Studio przed czwartkowym meczem z Brugią rozpocznie się o godzinie 20:00 w Polsacie Sport Premium 2. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Tomasz Hajto i Wojciech Kowalewski, a ustawienie taktyczne ponownie przeanalizuje wspomniany wcześniej Michał Zachodny. Transmisję meczu od godziny 20:50 oglądać można w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Sport 1. Reklama

Mecze 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport i streamingu Polsat Box Go

g. 18:35: Molde FK - Legia Warszawa, Polsat Sport 1 / Polsat Sport Premium 1 / Polsat Box Go

komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Stolarczyk

g. 18:35: Fenerbahce Stambuł - Glasgow Rangers, Polsat Sport Premium PPV 3 / Polsat Box Go

komentarz: Tomasz Lach, Marcin Kaczmarek

g. 18:35: Real Sociedad - Manchester United, Polsat Sport Premium PPV 4 / Polsat Box Go

komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Kobierecki

g. 18:35: FC Kopenhaga - Chelsea Londyn, Polsat Sport Premium PPV 5 / Polsat Box Go

komentarz: Jakub Baranowski, Maciej Żurawski

g. 18:35: Panathinaikos Ateny - ACF Fiorentina, Polsat Sport Premium PPV 6 / Polsat Box Go

komentarz: Grzegorz Michalewski, Jacek Cyzio

g. 18:35: AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur, Polsat Box Go

g. 20:50: Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge, Polsat Sport 1 / Polsat Sport Premium 2 / Polsat Box Go

komentarz: Szymon Rojek, Maciej Makuszewski

g. 20:50: Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt, Polsat Sport Premium PPV 3 / Polsat Box Go Reklama

komentarz: Andrzej Janisz, Andrzej Niedzielan

g. 20:50: AS Roma - Athletic Bilbao, Polsat Sport Premium PPV 4 / Polsat Box Go

komentarz: Marcin Lepa, Piotr Urban

g. 20:50: Viktoria Pilzno - Lazio Rzym, Polsat Sport Premium PPV 5 / Polsat Box Go

komentarz: Dominik Woźniak, Marcin Kalita

g. 20:50: Bodø/Glimt - Olympiacos Pireus, Polsat Sport Premium PPV 6 / Polsat Box Go

komentarz: Piotr Przybysz, Maciej Żurawski

g. 23:50: Magazyn skrótów, Polsat Sport Premium 2 / Polsat Box Go