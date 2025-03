Człowiek z zerem został bohaterem. W ostatniej minucie, osaczony. Jak on to zrobił?

Aby znaleźć się w 1/8 finału, Industria Kielce musiała w Zagrzebiu wygrać. Nieważne, czy jedną bramką po horrorze czy dziesięcioma. Po prostu wygrać. No i liczyć na zwycięstwo Barcelony z Kolstad, ale to drugie było całkiem prawdopodobne.

I tak się stało, gdy w Zagrzebiu do końca zostało jeszcze siedem minut, Barca zakończyła już swój pojedynek z mistrzem Norwegii - i wysoko go wygrała. Został więc ten najważniejszy warunek, w Arenie Zagrzeb.

Ekscytująca końcówka meczu w Zagrzebiu. Nieoczywisty bohater Industrii, w całym meczu nie oddał nawet rzutu

Na 36 sekund przed końcem kielczanie mieli piłkę, prowadzili 27:26, ale nie mogli już dłużej zwlekać z oddaniem rzutu. Chwilę wcześniej o przerwę poprosił trener Tałant Dujszebajew , ale nie zmieniało to faktu, że portugalscy sędziowie pokazywali już tylko możliwość wykonania jednego podania. Wszystko zostało ustawione pod rzut Egipcjanina Hassana Kaddaha , który może i nie jest precyzyjny, ma za to - jak mówią fachowcy - "młotek w ręce". A dodatkowo na parkiecie pojawił się Tomasz Gębala, grający dotąd tylko w defensywie. Jego zadaniem było wsparcie Arcioma Karalioka przy zablokowaniu wychodzących obrońców.

Kaddah więc wyskoczył w górę, rzucił nad blokiem, ale prosto w bramkarza Mateja Mandicia. I gdy wydawało się, że piłka wpadnie w ręce graczy HC, na szóstym metrze wyrósł Tomasz Gębala między trzema rywalami. To on przejął piłkę, ale nie rzucił jej w kierunku bramki. Wycofał zaś do Dylana Nahiego, który uspokoił grę. Zostało 30 sekund, czas na akcję liczył się od nowa, wicemistrzowie Polski zdołali utrzymać ją do końca spotkania. I awansowali.