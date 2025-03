W takim składzie Polacy nigdy nie skakali. Thomas Thurnbichler zdecydował i zabrał głos

W środowym konkursie mikstów spisali się nieco słabiej, ale i tak nie dali Thomasowi Thurnbichlerowi , trenerowi kadry, podstaw do tego, by musiał coś zmieniać.

Piotr Żyła jest niezadowolony ze swojej formy w tym sezonie. “Cały czas wierzę w to, że się obudzę”. WIDEO

Piotr Żyła jest niezadowolony ze swojej formy w tym sezonie. “Cały czas wierzę w to, że się obudzę”. WIDEO / Tomasz Kalemba / Interia.tv

Jakub Wolny wraca do drużyny po trzech latach przerwy. Piotr Żyła odstawiony i musi czekać

Tym samym polską drużyną w konkursie o mistrzostwo świata zobaczymy w składzie, w jakim ona jeszcze nigdy nie wystąpiła. Dla Wolnego to będzie powrót do rywalizacji drużynowej po prawie trzech latach. Ostatni raz wystąpił w niej bowiem w marcu 2022 roku w Planicy. Dla 29-latka to będzie debiut w konkursie drużynowym w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym.