Wóz albo przewóz - Industrii Kielce po raz pierwszy od 14 lat mogło zabraknąć w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa kończyli część grupową zmagań w Zagrzebiu, musieli tam wygrać. A i to by nie wystarczyło do awansu, gdyby norweski Kolstad sensacyjnie urwał punkt na wyjeździe Barcelonie. Tyle że oba warunki się spełniły, Industria, mimo trudnego początku, wygrała w stolicy Chorwacji 27:26. A Barcelona ograła Kolstad. Obie polskie drużyny zagrają więc w 1/8 finału Ligi Mistrzów!