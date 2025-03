Pogodowy armagedon w Trondheim. Konkurs drużynowy przesunięty

Najsilniejsze podmuchy wiatru - od 33 do 40 m/s - mają rozpocząć się około godziny 04.00 i potrwać do godziny 12.00. W czasie, gdy wiatr osiąga szczyt, władze miejskie Trondheim apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Z tego powodu otwarcie drzwi Areny Granasen zaplanowano na godzinę 12.00. Bezpieczeństwo sportowców, drużyn, publiczności i personelu jest oczywiście najwyższym priorytetem dla FIS i Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, który będzie przestrzegał instrukcji władz i dostarczał wszelkich aktualizacji na podstawie najnowszych prognoz pogody

~ brzmi komunikat Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).