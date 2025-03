Wpadka Zielińskiego, Włosi mają już dość. Mówią jednym głosem po hicie

Spotkanie z Feyenoordem Rotterdam miało dla Piotra Zielińskiego słodko-gorzki smak. Co prawda reprezentant Polski asystował przy bramce Lautaro Martineza na 2:0, ale zmarnował też świetną okazję do podwyższenia prowadzenia. Podszedł do rzutu karnego i uderzył fatalnie, przez co golkiper rywali zatrzymał jego strzał. Dosadnie spotkanie w wykonaniu "Zielka" ocenili Włosi. Ich werdykt był w tym wypadku jednoznaczny.