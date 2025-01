Piątkowy mikst w Willingen nie należał do atrakcyjnych dla widza . Jury zdecydowało się na dość niską belkę, więc nie było zbyt wielu skoków powyżej 140. metra, a przecież rozmiar Muehlenkopfschanze wynosi aż 147 metrów, a rekord 155,5 m. Do tego w drugiej serii nie dochodziło do przetasowań w wynikach, przed ostatnią kolejką wszystkie zespoły w czołówce były oddzielone od siebie przynajmniej 20 punktami. 10 oczek dzieliło USA i Francję, ale ostatecznie "Trójkolorowi" przegrali o niemal 30 punktów.

