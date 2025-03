Iga Świątek kontra mistrzyni WTA Finals. Znamy pierwszą rywalkę Polki w Indian Wells

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się losowanie drabinki zmagań w Indian Wells. Iga Świątek, zgodnie ze swoją aktualną pozycją w rankingu, została rozstawiona z "2". W związku z tym znalazła się na samym dole turniejowej układanki. W pierwszej rundzie broniąca tytułu sprzed roku Polka mogła liczyć na wolny los, dlatego też przystąpi do rywalizacji dopiero od drugiej fazy rozgrywek.

Dzisiaj odbyło się starcie, które wyłoniło premierową przeciwniczkę dla naszej reprezentantki. Tuż po godz. 20:00 czasu polskiego na Stadium 3 pojawiły się Caroline Garcia i Bernarda Pera. Obie tenisistki znajdowały się ostatnio daleko od swojej optymalnej dyspozycji. Reprezentantka Francji, która jeszcze w sezonie 2022 triumfowała w WTA Finals i była w ścisłej czołówce rankingu, aktualnie plasuje się na odległym 71. miejscu. Jeszcze gorzej prezentuje się pozycja Amerykanki - ta znajduje się o 10 lokat niżej.

Dla obu zawodniczek była to zatem okazja na zdobycie cennych punktów do kobiecego zestawienia. Chociaż to Garcia jest zdecydowanie bardziej utytułowaną tenisistką, to rywalka dominowała w H2H. Do tej pory Pera wygrała trzy bezpośrednie spotkania i nie odnotowała ani jednej porażki. Ostatnią batalię rozegrały podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Wówczas Bernarda triumfowała 3:6, 6:3, 6:4. Caroline miała zatem szansę, by wywalczyć w środę premierowe zwycięstwo.

Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells

Zdecydowanie lepiej w spotkanie weszła Garcia. Najpierw utrzymała własne podanie, a później w dość łatwy sposób przełamała przeciwniczkę. Pera weszła na wyższe obroty dopiero od trzeciego gema. Doprowadziła do stanu równowagi, ale końcówka rozdania należała do Caroline. Dzięki temu szybko zrobiło się 3:0 dla reprezentantki Francji. W następnych minutach obie sumiennie pilnowały swoich serwisów, co premiowało reprezentantkę Francji. Przy stanie 5:2 mistrzyni WTA Finals 2022 nacisnęła ponownie przy podaniu Bernardy, miała nawet setbola. Ostatecznie partię zakończyła jednak dopiero gema później, nie tracąc punktu przy własnym serwisie. W ten sposób zapewniła sobie triumf w premierowej odsłonie 6:3.

Pierwszy gem drugiej partii ułożył się idealnie z perspektywy Garcii. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę i objęła prowadzenie. Tym razem nie poszła jednak za ciosem. Niespodziewanie rozwiązał się worek z breakami. Dopiero Pera jako pierwsza zdołała utrzymać swój serwis, podczas piątego rozdania. Po chwili tym samym odpowiedziała Francuzka i zaczęła się walka o to, która z tenisistek zbuduje sobie przewagę. W trakcie dziewiątego gema presji nie wytrzymała Amerykanka. Popełniła sporo błędów i pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla Caroline. Druga okazja została zamieniona w przełamanie i przy stanie 5:4 mistrzyni WTA Finals 2022 mogła zamykać pojedynek.

Pera walczyła dzielnie do końca, po obronie meczbola doprowadziła do stanu równowagi. Ostatnie dwie akcje należały jednak do reprezentantki Francji. Ostatecznie Garcia wygrała 6:3, 6:4 i to ona zagra w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells z Igą Świątek. Będzie to szóste bezpośrednie starcie pomiędzy obiema tenisistkami. Dotychczas raszynianka prowadzi 4-1, chociaż większość tych spotkań była niezwykle zacięta. Walka o 1/16 finału w piątek czasu kalifornijskiego. Reklama

Reklama Iga Świątek - Caroline Garcia 2:1. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek z trofeum za Indian Wells 2024 / AFP

Caroline Garcia / AFP