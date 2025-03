Najlepszy wynik Polaków w mistrzostwach świata w Trondheim. "Minimum przyzwoitości"

Po serii próbnej wcale nie było takie pewne to, że Polska awansuje do finałowej ósemki w konkursie mikstów w skokach narciarskich.

Ostatecznie Biało-Czerwoni po pierwszej serii uplasowali się na siódmej pozycji. W serii finałowej spadli jednak na ósme. To powtórka wyniku sprzed dwóch lat w Planicy.

Reklama Paweł Wąsek o swojej dyspozycji podczas MŚ. “Miałem problem odnaleźć się w pozycji dojazdowej”. WIDEO / Tomasz Kalemba / Interia.tv

Mieszane uczucia po konkursie mikstów. Najlepszy wynik Polaków w Trondheim

- Ani to sukces, ani to porażka. To miejsce to jest takie minimum przyzwoitości. Nie jest to jednak też lokata, która dawałaby nam radość - mówił Dawid Kubacki. Reklama

On tego dnia skakał nieco słabiej niż w seriach treningowych. Podobnie jak Aleksander Zniszczoł. Ten jednak miał trochę problemów z prędkościami najazdowymi.

- Skoki były dobre, ale nie było metrów. W drugim skoku powinno lecieć, ale nie było w ogóle końcówki. To był potrzebny dzień. Można było złapać powtarzalność skoków - powiedział Zniszczoł.

Dla Poli Bełtowskiej ósme miejsce mistrzostw świata to duży sukces.

- Dla mnie to był trzeci start w mikście i jedyny, w którym weszłam do drugiej serii. Jest zatem radość, że to wyszło akurat w mistrzostwach świata - cieszyła się 18-latka.

W porównaniu do serii próbnej wyraźnie poprawiła się Anna Twardosz i dzięki temu Polska mogła myśleć o finałowej ósemce.

- Oddałam swój dobry skok. I to było najważniejsze. Warunki nie były łatwe, a do tego była presja. Ten finał mistrzostw świata, to dla nas radość - zakończyła Twardosz.

Z Trondheim - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dawid Kubacki / KAZUHIRO NOGI / AFP

Pola Bełtowska / Pawel Murzyn/East News / East News