Burza po ruchu FIS. W roli głównej Kamil Stoch. Można złapać się za głowę

W moich skokach wróciło to, co chciałem, a przynajmniej mam taką nadzieję. Było więcej luzu i energii. To były takie skoki, jakich chciałbym oddawać więcej. Z każdym kolejnym takim skokiem będzie przychodziła pewność siebie. Mam nadzieję, że teraz ruszę, a te skoki z mistrzostw Polski utwierdzają mnie w tym, że powinienem nadal robić to, co robię. Z uśmiechem i z większą swobodą

~ przyznał Kamil Stoch po zawodach