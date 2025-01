Walczył o pas mistrzowski, 705 dni czekania i koniec. Wielki powrót polskiego weterana

Michał Kita wraca do oktagonu. 44-latek podpisał kontrakt z chorwacką federacją

Za pośrednictwem Instagrama Kita ogłosił, że podpisał kontrakt z chorwacką federacją Fight Nation Championship . "Wracam do krwawego biura" - napisał.

Najbliższy rywal, ani data pojedynku nie są jeszcze znane. Chorwaci jednak czują dumę z podpisania kontraktu z polskim weteranem. Najlepiej świadczy o tym ich komentarz do ogłoszenia.

Michał wnosi do organizacji swoje bogate doświadczenie i siłę, aby jeszcze bardziej wstrząsnąć dywizją wagi ciężkiej. To przełom, którego nie można przegapić!

Do trzech razy sztuka? Kita dwukrotnie walczył o pas mistrzowski w wadze ciężkiej

Niespełnionym marzeniem 44-latka pozostaje pas mistrzowski. W przeszłości miał okazję dwukrotnie stawać do walki o mistrzostwo w wadze ciężkiej, ale oba pojedynki przegrał. W 2015 roku w drugiej rundzie znokautował go Karol Bedorf, a pięć lat później wyraźnie lepszy okazał się Phil de Fires. To w posiadaniu Anglika pozostał wówczas pas.