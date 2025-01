Wszystko układa się po myśli Polaków. Dziś ważne dla nas mecze

W europejskich pucharach trwa walka nie tylko o awans do fazy pucharowej, ale także o punkty do rankingu klubowego UEFA. Po dobrych jesiennych występach w Lidze Konferencji Polska w tej klasyfikacji awansowała na 17. miejsce i może myśleć o 15. pozycji, która wiąże się już z wielkimi przywilejami, bo pozwoliłaby wystawić naszym klubom pięć drużyn w eliminacjach europejskich pucharów (obecnie są cztery), z czego aż dwie w eliminacjach Ligi Mistrzów (teraz jest jedna).

Obecnie w rankingu mamy 31,875 punktu, a przed nami są Dania (32,793), Szkocja (33,100) oraz Szwajcaria (33,225). I już wtorkowe spotkania Ligi Mistrzów ułożyły się dobrze dla Polaków, ponieważ Young Boys Brno przegrało z Crveną Zwezdą Belgrad 0:1, a Celtic Glasgow uległ Aston Villi 2:4. Szkoci z 21. miejsca awansowali jednak do fazy pucharowej, z kolei Szwajcarzy zajęli ostatnią pozycję w tabeli.

Dziś ważne mecze w Lidze Europy

Dziś jednak kolejne ważne mecze dla klasyfikacji, tym razem w Lidze Europy. Glasgow Rangers spróbują zdobyć rankingowe punkty w starciu z belgijskim Union Saint-Gilloise. Oba zespoły są blisko siebie w tabeli i są już pewne awansu do fazy pucharowej, ale każdy remis lub zwycięstwo dodaje im punktów do rankingu klubowego.

O odskoczenie Polakom w rankingu będzie walczył także FC Midtjylland, który podejmuje Fenerbahce Stambuł. Duńczycy nie są jeszcze pewni awansu do fazy pucharowej, ale już remis sprawi, że w lutym na pewno będą jeszcze grali w europejskich pucharach (może to się stać także w przypadku porażki, bo FC Midtjylland zajmuje 19. miejsce, a do fazy pucharowej awansują 24 zespoły).