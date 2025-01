Na długo przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wokół charytatywnej akcji i jej inicjatora zrobiło się spore zamieszanie, a granice zostały przekroczone. Jerzy Owsiak mierzył się nie tylko z krytyką, ale i groźbami, w tym tymi najcięższego kalibru. Do mediów docierały sygnały o m.in. mieszkańcu Podkarpacia, który oferował 100 tysięcy złotych za zastrzelenie Owsiaka, telefonie do siedziby WOŚP z groźbą zamachu na prezesa fundacji i zarzutach dla 71-latka z Nowego Sącza, który odgrażał się, że pozbawi Owsiaka życia.

Za popularnym działaczem publicznie ujęło się wiele znanych osób, w tym ludzi sportu. "Z mojej perspektywy Jerzy Owsiak to jest jedna z największych postaci naszego kraju. Człowiek, który zjednoczył Polaków, niezależnie od wyznań, że w ten jeden dzień wszyscy stają po jednej stronie, żeby pomagać, żeby zbierać pieniądze na wielkie, szczytne cele" - mówił Radosław Majdan dla Jastrząb Post.