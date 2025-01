Wojciech Szczęsny został w ostatnich dniach bohaterem hiszpańskich mediów sportowych. Na Półwyspie Iberyjskim wciąż trwa bowiem debata dotycząca rywalizacji w bramce FC Barcelona, którą Polak toczy z Inakim Peną. I z której - przynajmniej na tym etapie sezonu - wychodzi zwycięsko.

O Polaku nie zapomnieli jednak także dziennikarze z Włoch, którzy w poprzednich sezonach regularnie z bliska śledzili jego grę w barwach Juventusu oraz AS Roma. O swoim transferze do "Dumy Katalonii" Wojciech Szczęsny porozmawiał z redakcją "La Gazzetta dello Sport". Jak przyznał, wizja dołączenia do Barcelony była zbyt ekscytująca, by nie skorzystać z tej okazji. Sam jednak nie oczekiwał tego, że zostanie numerem jeden. Reklama

Przyszedłem bez oczekiwań, że będę grać, bo wcześniej przez dwa miesiące grałem tylko w golfa ~ śmiał się były reprezentant Polski, cytowany przez "Mundo Deportivo"

Wojciech Szczęsny o meczu z Valencią. Polak nie kryje irytacji

Wojciech Szczęsny porównał także włoską Serie A z rozgrywkami La Liga, przyznając, że musi dostosować się do nowej dla siebie rzeczywistości, co nie jest łatwe ze względu na to, jak trener Hansi Flick poukładał grę Barcelony.

- Pod względem taktycznym Włochy są trochę z przodu, ale jeśli chodzi o technikę, w Hiszpanii jest ona znacznie bardziej zaawansowana. Tutaj pada więcej bramek, nie wszystko jest tak zorganizowane. To ja muszę się do nich dostosować, do stylu, który oferuje wiele i jest bardzo piękny, z tak wieloma golami. Komunikacja na boisku jest skomplikowana, bo nasza obrona jest bardzo wysunięta - stwierdził Wojciech Szczęsny.

Nasz bramkarz przyznał także, że mentalność drużyny, w której teraz przyszło mu grać, znacznie odbiega od tego, co poznał we Włoszech. FC Barcelona nie jest bowiem zadowolona z jednobramkowej przewagi, lecz ciągle walczy o kolejne gole. Reklama

Najlepszy przykład stanowi tu ostatni mecz z Valencią, który zakończył się efektowym zwycięstwem "Dumy Katalonii" 7:1 . Wojciech Szczęsny ujawnił jednak, że choć celebrował wówczas wygraną do spółki z kolegami, pojawiły się w nim i negatywne emocje. A o wszystkim zdecydował moment, w którym Hugo Duro wpakował piłkę do jego bramki. - Wszyscy koledzy świętowali. Ja też, ale byłem wkurzony, bo strzelili mi gola - wyznał Polak.

