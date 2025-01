Święto skoków w Zakopanem, FIS wyraził zgodę. "Trzeba inwestować"

5 kwietnia w Zakopanem odbędzie się konkurs "Skoki w Punkt" , w którym zespoły w ośmiu skokach będą walczyły o osiągnięcie łącznej odległości 1000 metrów. Projekt firmy Red Bull przypomina "Skoki do celu", jakie miały się odbyć podczas zakończenia kariery Adama Małysza w 2011 roku. Wtedy jednak rywalizacja - która nie doszła do skutku z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne - miała być indywidualna. Teraz postawiono na zawody drużynowe.

Zaangażowane zostały legendy dyscypliny - kapitanami zespołów będą Andreas Golberger, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Martin Schmitt i Adam Małysz. Ten ostatni w rozmowie ze Skijumping.pl ujawnił kolejne szczegóły co do wydarzenia. Jak przekazał, jest planowana transmisja telewizyjna. Nie mógł zdradzić nazwisk skoczków, którzy będą dostępni, ale opowiedział o przygotowaniu skoczni do konkursu.