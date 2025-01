Nadchodzi rewolucja w skokach. Giganci już biją na alarm, znamy treść listu do FIS

Połączenie damskiej oraz męskiej rywalizacji kibice oglądali już chociażby podczas niedawnych mistrzostw Polski w Zakopanem . Był to jednak efekt małej liczby pań biorących udział w konkursie. Na większą skalę ujednolicić kalendarz chce jednak Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa. Wstępne plany zakładają, by od kampanii 2026/27 zawody obu najważniejszych zimowych cyklów odbywały się w tych samych miejscach. Na odważne rozwiązanie wcześniej nosem kręcił choćby Adam Małysz. Prezesowi PZN wtórują właśnie giganci w postaci Austriaków, Słoweńców oraz Japończyków.

Działacze wspomnianych wyżej państw nie zamierzają czekać z założonymi rękami i już teraz, na kilkadziesiąt miesięcy przed zapowiadaną rewolucją w kalendarzu, wystosowali oficjalny list do FIS. Jego treścią z czytelnikami podzieliła się redakcja "Skijumping.pl". "Uważamy, że tak fundamentalne zmiany w organizacji rozgrywek na najwyższym szczeblu wymagają co najmniej czteroletniego okresu przejściowego, podczas którego można by dokładnie ocenić pozytywne i negatywne skutki połączenia cykli" - czytamy we wspólnym stanowisku.