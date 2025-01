W poprzednich latach żużlowi prezesi ruszali na transferowe łowy już wczesną wiosną. Najpóźniej w lipcu - sierpniu większość klubów PGE Ekstraligi miały domknięte składy na kolejne rozgrywki. Teraz to może się zmienić i to z korzyścią dla klubów. Problem mogą mieć za to zawodnicy, którzy do tej pory byli w doskonałej pozycji negocjacyjnej. Jeden szczegół sprawi, że mogą skończyć się licytacje i podbijanie stawek.