Twierdził, że loty są "przerażające", zmienił zdanie. Chce być jak Kobayashi

Johann Andre Forfang był dwukrotnie drugi podczas konkursów Pucharu Świata w Oberstdorfie. Norweg po zawodach mówił o tym, że loty narciarskie potrafią być naprawdę przerażające, potem jednak zdaje się, że nieco odmienił swój pogląd. W rozmowie z mediami potwierdził, że ma nadzieję na starty na skoczniach, na których można by było dolatywać nawet do 300 metrów, jak zrobił to Ryoyu Kobayashi.