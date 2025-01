Przykre wyznanie Linette. Kariera wisiała na włosku, tylko to mogło jej pomóc

Magda Linette gościła w podcaście Natalii Szymańczyk. Gospodyni próbowała poprowadzić rozmowę w taki sposób, by pokazać, jak długą drogę musiała przebyć Magda Linette do tego, by jej marka była warta ponad 400 milionów złotych wg magazynu "Forbes". Na samym początku nie było jej łatwo.