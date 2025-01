Stoch wróci na szczyt. Jasna zapowiedź Małysza

Tam Stoch wielkiego szczęścia do wiatru nie miał, ale ostatecznie zaprezentował niezły poziom, co pozwoliło my zająć drugie miejsce. Adam Małysz zapowiada, że to nie koniec. - Może te skoki Kamila w mistrzostwach nie były super, ale na pewno były stabilne. Nie było rozstrzału, że jeden skok wychodzi dobrze, a drugi jest kiepski. Łapie stabilność, oddaje w miarę równe skoki. Nie jest to jeszcze na takim poziomie, jakim sam by chciał i my byśmy chcieli, ale widać postęp. Miejmy nadzieję, że jak wystartuje w Pucharze Świata, to zacznie się kręcić wokół tej dziesiątki. To na pewno dałoby mu powera i wiary w siebie, że jeszcze może wrócić do czołówki i walczyć o zwycięstwa, jak w swoich najlepszych latach - zapowiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "Meczyki.pl".