FIS wydał oficjalny komunikat. Nie było litości. Jest decyzja ws. Norwegów

Gorąco wokół reprezentacji Norwegii. FIS wydał specjalne oświadczenie

"Sytuacja jest oczywiście niezwykle niepokojąca i rozczarowująca. Od weekendu zarówno Niezależne Biuro Etyki i Zgodności FIS, jak i administracja FIS nieustannie pracują nad tym, aby przeprowadzić szczegółowe dochodzenie tak szybko, jak to możliwe, zapewniając jednocześnie uczciwość i należyty proces. Skoki narciarskie są ze swej natury dyscypliną wymagającą precyzji, w której sprzęt odgrywa ważną rolę. Dlatego też co roku przywiązujemy dużą wagę do przeglądu przepisów i kontroli dotyczących sprzętu, aby mieć pewność, że wszyscy konkurenci mają równe szanse. Jedyną rzeczą, która ma znaczenie dla FIS, jest to, aby wyjść z tego procesu w 100% przekonaniu, że sport jest wolny od jakiejkolwiek formy manipulacji. (...) Oznacza to, że będziemy stale monitorować cały proces i jeśli dojdziemy do wniosku, że należy wprowadzić drastyczne zmiany w przepisach dotyczących sprzętu, to właśnie to zrobimy" - przekazał w komunikacie sekretarz generalny FIS, Michel Vion.