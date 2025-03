Polka ma medal mistrzostw świata. Do akcji wkroczyli sędziowie. Kulisy sukcesu

Dramatyczny półfinał. Do akcji musieli wkroczyć sędziowie

Byłam pewna, że wygrałam ten półfinał. Jak wpadałam na metę, to widziałam kątem oka i wydawało mi się, że jestem przed nią. Musiałam prawdopodobnie źle przyłożyć rękę do fotoceli. Tak mi się wydaje. Pewnie ona lepiej wykonała ten ruch ręką i to ona awansowała. Może za nisko wsadziłam tę rękę, bo fotocela jest na dwóch różnych wysokościach

Trenerzy nie sprawdzali fotofiniszu, bo to robi się w momencie, gdyby obie miały identyczny czas. Pojawiła się jednak sporna sytuacja i polski sztab wstrzymywał się ze zgłoszeniem protestu. Japonka uderzyła bowiem deską w tyczkę, co jest zabronione.

- Nie było oficjalnego protestu z naszej strony. Byłem na górze i dostałem od chłopaków ze sztabu, żebym podszedł do delegata technicznego, by sprawdzić ten przejazd. Mieliśmy na wideo nagranie, że Japonka dość ciasno przeszła obok tyczek. Przez to był wstrzymany start, bo była kontrola wideo. Ta potwierdziła, że sytuacja jest czysta. Po zawodach otrzymaliśmy wideo z tym spornym fragmentem, w którym Miki trąciła dziobem deski tyczkę, ale nie było na tyle duże wykroczenie, by dać jej dyskwalifikację - tłumaczył Oskar Bom, trener naszej snowboardowej reprezentacji, w rozmowie z Interia Sport.