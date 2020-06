Juventus wygrał kolejne ligowe spotkanie po przerwie spowodowanej koronawirusem. "Stara Dama" pokonała Lecce 4-0, a Wojciech Szczęsny - tak samo jak w spotkaniu z Bologną - zachował czyste konto. Włoscy dziennikarze ocenili, że Polak dobrze... zachowywał dystans społeczny.

Wojciech Szczęsny zachował czyste konto w kolejnym ligowym spotkaniu. Tak jak i w przypadku poprzedniego meczu z Bologną, polski bramkarz nie miał zbyt wiele pracy.

Juventus pokonał Lecce aż 4-0, a beniaminek Serie A zdołał oddać jedynie dwa celne strzały na bramkę.

Z tego powodu portale "Calciomercato" i "Eurosport" zdecydowały się nie przyznawać mu żadnej noty, ponieważ "zdecydowanie nie musiał wyrobić nadgodzin".

"La Gazzetta dello Sport" i "Corriere della Sera" oceniły natomiast jego występ na 6. Dziennikarze "La Gazzetty" zaznaczyli, że był czujny przy jedynym groźniejszym uderzeniu Marco Mancosu, a potem zachowywał się dobrze podczas pieszych przebieżek wokół własnego pola karnego, bowiem... zachował dystans społeczny.

Juventus odskoczył Lazio na siedem punktów, jednak "Biancocelesti" swoje spotkanie rozegrają dziś (27.06) o godzinie 21:45. Ozdobą minionego spotkania "Starej Damy" było efektowne trafienie Paulo Dybali.

