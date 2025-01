Zalewski może być bohaterem wielkiego hitu. Polak na celowniku giganta

W karierze Nicoli Zalewskiego pewien niezbyt przyjemny przełom nastąpił we wrześniu, kiedy to został on odsunięty od składu AS Roma po tym, jak miał on odmówić transferu do stambulskiego Galatasaray. Później zawodnikowi udało się wrócić do gry, ale obecnie jego przyszłość na Stadio Olimpico znów maluje się w ciemniejszych barwach.