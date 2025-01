Cztery gole w meczu Zielińskiego i Skorupskiego. Inter traci punkty, koniec pięknej serii

Kapitalnie w obecnie trwającym sezonie spisuje się Inter Mediolan. Zespół Piotra Zielińskiego jest na dobrej drodze do tego, by obronić tytuł wywalczony przed rokiem. Do środowego spotkania przeciwko Bolonii ekipa z San Siro przystępowała z sześcioma ligowymi zwycięstwami z rzędu. Seria ta nie będzie jednak kontynuowana. Niżej notowani goście postawili się faworytom i opuścili Mediolan z jednym punktem do tabeli. Od pierwszej do ostatniej minuty na boisku znajdował się pomocnik reprezentacji Polski. Podobnie zresztą jak Łukasz Skorupski.