Transferowa bomba stała się faktem. Ponad 70 milionów euro, mamy hit zimy

Teraz Napoli znów gra wspaniale pod wodzą Antonio Conte i walczy o odzyskanie mistrzostwa Włoch. Jednak już teraz wiadomo, że Khvicha Kvaratskhelia pożegna się z Neapolem. Gruziński skrzydłowy zostanie pozyskany przez Paris Saint Germain. O trasferze poinformował Fabrizio Romano, który przypieczętował go swoim słynnym "here we go".