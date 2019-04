Eusebio Di Francesco to zdaniem włoskich mediów główny kandydat do zastąpienia Gennaro Gattuso w roli trenera AC Milan. Do zmiany ma dojść już za kilka tygodni.

Włosi są pewni - przyszłość Gennaro Gattuso jest przesądzona. W poniedziałek, dzień po porażce z Torino, 41-letni trener spotkał się z działaczami Milanu. Miał usłyszeć, że zostanie w klubie do końca sezonu. Tyle że według włoskich mediów bez względu na wyniki czterech ostatnich meczów, po zakończeniu rozgrywek Gattuso pożegna się z klubem.

Ruszyła więc giełda potencjalnych następców Włocha. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" listę kandydatów na nowego trenera drużyny Krzysztofa Piątka otwiera Eusebio Di Francesco. 49-letni Włoch na początku marca został zwolniony z AS Roma. Zdecydowało o tym odpadnięcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z FC Porto. Rok wcześniej Di Francesco doprowadził jednak rzymski klub do półfinału LM, eliminując FC Barcelona.



Wcześniej Di Francesco trenował również m.in. Pescarę i Sassuolo. W przeszłości już raz miał też odmówić Milanowi. Szefom klubu z Mediolanu podoba się jednak styl pracy Włocha i to, jak rozwijają się u niego młodzi piłkarze.



Innym kandydatem na następcę Gattuso jest Maurizio Sarri. Były trener Napoli, który od niespełna roku prowadzi Chelsea, nie ma w Londynie najlepszej prasy. Gdyby angielski klub zdecydował się pożegnać go po sezonie, mógłby trafić do Milanu.



"La Gazzetta dello Sport" wymienia też nazwiska innych trenerów, których ma obserwować Milan. To Gian Piero Gasperini (dziś prowadzi Atalantę) oraz Leonardo Jardim (Monaco). W ankiecie przeprowadzonej wśród kibiców Milanu w internetowym serwisie gazety najwięcej głosów zebrał Gasperini.



W ostatnich tygodniach Milan spisuje się słabo, wypadł z czołowej czwórki, która ma zagwarantowane miejsce w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Piątka wygrała tylko jeden z siedmiu ostatnich meczów w Serie A. Na cztery spotkania przed końcem sezonu spadła na siódme miejsce, do czwartej Atalanty traci trzy punkty.



Najlepszym strzelcem Milanu jest Piątek - zdobył już 10 bramek. Ostatni mecz z Torino rozpoczął jednak na ławce rezerwowych, Gattuso wprowadził go na boisko dopiero w drugiej połowie.



