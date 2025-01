Coco Gauff do meczu z Paulą Badosą szła jak burza. Trzecia rakieta świata kapitalnie radziła sobie w United Cup, ogrywając m.in. Igę Świątek, a w Australian Open również wygrywała mecz za meczem, śrubując swój imponujący bilans spotkań bez straty seta . Pierwsze problemy napotkała w czwartej rundzie, kiedy to partię urwała jej Belinda Bencic. Amerykanka dwie kolejne wygrała jednak gładko i zameldowała się w ćwierćfinale.

Mistrzyni US Open była faworytką starcia z 12. w rankingu WTA Paulą Badosą. Na Rod Laver Arena doszło jednak do niespodzianki, ponieważ Hiszpanka pod koniec pierwszego, zaciętego seta, przełamała wyżej notowaną rywalkę i wygrała 7:5, a w drugiej partii mimo własnych problemów z utrzymaniem podania, postawiła "kropkę nad i", wygrywając 6:4 i pieczętując pierwszy w karierze awans do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W nim zagra z Aryną Sabalenką lub Anastazją Pawluczenkową.