Fani FC Barcelona powoli zapominają o tym, jak udany był dla ich zespołu początek sezonu. Choć na starcie 2025 roku znów mieli spore powody do radości, bo Blaugrana sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, marzenia o mistrzostwie powoli się oddalają. Kryzys, jaki dotknął ekipę prowadzoną przez Hansiego Flicka w lidze jest nadspodziewanie duży. W ośmiu ostatnich meczach Barcelona wygrała tylko raz i obecnie plasuje się na trzecim miejscu.

A niewiele brakuje do tego, aby straciła i ostatnie miejsce na podium, bo Athletic Bilbao po ostatniej kolejce dogonił punktowo Dumę Katalonii. Trudno wyjaśnić, dlaczego jeszcze niedawny lider La Liga zanotował taki regres. Dziennikarze z Hiszpanii wskazują przede wszystkim jedną przyczynę, a mianowicie drastyczny spadek skuteczności. I trzeba się z tym zgodzić, bo Barcelona faktycznie marnuje okazje na potęgę.

Lewandowski z fatalnymi statystykami. Niespodziewany obrót spraw

Co chwilę pojawiają się statystyki pokazujące, że choć Barca pod względem kreowania sytuacji jest wciąż liderem wśród hiszpańskich zespołów, to zupełnie nie przekłada się to na liczbę zdobywanych bramek. Udział ma w tym również Robert Lewandowski. Reprezentant Polski na początku sezonu strzelał jak na zawołanie. Szybko wykreował dużą przewagę nad rywalami w klasyfikacji strzelców i wydawało się, że na dobre odzyskał formę.

Jednak od listopada przyszedł ogromny kryzys Polaka. W La Liga zdobył zaledwie dwie bramki, co niewątpliwie przyczyniło się do kryzysu FC Barcelona, bo kibice mają w pamięci wiele niewykorzystanych sytuacji Polaka. Potwierdzają to również liczne statystyki, które w swoim filmie na YouTube przedstawił Albert Blaya. Hiszpański dziennikarz nie ma wątpliwości, że Lewandowski zanotował ogromny regres od listopada.

Lewandowski w kryzysie. Liczby są dla Polaka bezwzględne

"Od wygranej w październikowym El Clasico 4:0 Lewandowski zdobył tylko dwie bramki i nie zanotował żadnej asysty w ośmiu ligowych spotkaniach. To dokładnie ten sam okres, w którym Barcelona z 27 możliwych punktów zdobyła zaledwie 9" - zaczął Hiszpan. Następnie porównał statystyki Polaka z okresu przed El Clasico i po. Współczynnik xG (tak zwane oczekiwane gole) spadł z 0,88 do 0,51. Średnia liczba strzałów spadła z 3,94 do 2,73 na mecz.

Spadła również liczba kontaktów Lewandowskiego w polu karnym z 8,51 do 6,71 na spotkanie. Blaya podał również współczynnik statystyki Over/Underperformance, która pokazuje co Lewandowski powinien wykreować w ofensywie (gole i asysty), do tego co faktycznie udało mu się wykreować. Widać tu wyraźny spadek z 0,22 do -0,34. I tu Blaya zdobył się na fatalne dla Polaka podsumowanie.

Wskaźnik pokazuje -0,34, a to znaczy, że ze wszystkich napastników LaLigi, którzy rozegrali od 27 października co najmniej 600 minut, Lewandowski jest najgorszym napastnikiem w tym okresie ~ podsumował dziennikarz.

Zdaniem Blayi taki obrót spraw był w pewnym sensie przewidywalny. "Można się było tego spodziewać, bo napastnicy mają swoje serie, a szczególnie Robert Lewandowski, nawet za czasów gry w Bayernie. Gdy miał okres, w którym strzelał więcej, niż wskazywały statystyki, to normalne jest, że później będzie strzelał mniej, niż wskazują liczby" - podsumował Blaya.

