Robert Lewandowski nie jest niezbędny. Ostre decyzje Flicka, znowu to zrobił

Główne zdjęcie tego artykułu ukazuje Hansiego Flicka dziękującemu Robertowi Lewandowskiemu po zdjęciu go z boiska. Kibice Barcelony znają ten obrazek doskonale, bo w aż 16 ze swoich 28 meczów w tym sezonie polski napastnik nie doczekał ostatniego gwizdka przebywając na murawie. Jak wyliczyła "Marca", jest drugim najczęściej ściąganym z boiska piłkarzem "Dumy Katalonii". Numerem jeden pod tym względem jest Pedri (19 zmian), na którego chucha się i dmucha, pamiętając o jego eksploatacji sportowej w młodym wieku (pamiętne 73 spotkania w kampanii 2020/21), która w odłożeniu czasowym najpewniej doprowadziła do kilku poważniejszych urazów mięśniowych.

"RL9" zobaczył swój numer na tablicy świetlnej także w 82. minucie sobotniej konfrontacji z Getafe . Mógł być niepocieszony, bo był remis 1:1, a z pewnością chciał szukać kolejnych okazji do rozstrzygnięcia losów meczu. Jak czytamy, to już szósty raz od sierpnia, gdy schodzi, gdy "Blaugrana" remisuje bądź przegrywa. Flick nie jest zdania, że nasz rodak powinien przebywać na boisku do ostatniej akcji, nawet jeśli nadchodzą decydujące chwile dla końcowego rezultatu. Wspomniany hiszpański dziennik wyliczył dokładnie te decyzje niemieckiego szkoleniowca.