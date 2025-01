Kontrowersyjny przepis czeka na podpis. Gwiazda Motoru Lublin może pakować walizki

Pakiet ważnych zmian w najlepszej żużlowej lidze świata czeka na podpis prezesa Polskiego Związku Motorowego. Chodzi o umożliwienie startu zagranicznego zawodnika na pozycjach juniorskich (teraz dwa miejsca w składzie mają zagwarantowane polscy juniorzy) oraz fundusz szkoleniowy, który ma promować stawianie na wychowanków. W puli może być nawet 10 milionów, a kluby za jednego dobrego wychowanka mogą kasować 500-600 tysięcy złotych rocznie. Reklama

ebut.pl Stal Gorzów zarobiłaby krocie na startach Oskara Palucha

Jeśli prezes PZM wyrazi zgodę na nowe przepisy, to PGE Ekstraligę czeka prawdziwa rewolucja. Dziś wiele klubów ma dziury na pozycjach juniorskich i na pewno skorzysta z okazji, by załatać je zagranicznymi młodzieżowcami. Zwłaszcza że będzie to dla nich szansa na wzmocnienie sportowego potencjału i włączenie się do walki o medale.

Inni z kolei będą chcieli zarabiać na startach wychowanków. Fundusz wzorowany na piłkarskim rozwiązaniu z PRO Junior może być okazją do niezłego zarobku. Według najbardziej optymistycznej wersji stawka za punkt zdobyty przez wychowanka może wynieść nawet 10 tysięcy. Jeśli rok temu Oskar Paluch zdobył 119 punktów z bonusami, to łatwo policzyć, że ebut.pl Stal Gorzów zarobiłaby na jego startach nieco ponad 1,1 miliona złotych. To są ogromne pieniądze. Umówmy się jednak, że nawet stawka o połowę mniejsza i pół miliona nagrody, to też jest kusząca bonifikata.

Orlen Oil Motor Lublin może mieć problem z nowymi regulacjami

Poważny problem z nowymi regulacjami, o ile wejdą one w życie, będzie miał mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin. Teraz w juniorskim składzie ma on mistrzów świata Wiktora Przyjemskiego i Bartosza Bańbora. Żaden z nich nie jest jednak wychowankiem, więc Motor nie może liczyć na żadne profity. Reklama

Sportowo, w obecnym układzie, duet Przyjemski - Bańbor jakoś się broni. Gdy jednak inni zaczną się wzmacniać zagranicznymi juniorami, to już może nie być tak kolorowo. Zwłaszcza jeśli ktoś znajdzie (odkryje) jakąś perełkę. Nowe przepisy mogą sprawić, że Motor nie będzie zarabiał, a i straci pozycję lidera.

Orlen Oil Motor Lublin straci jedną ze swoich juniorskich gwiazd

Motor ma jednego wychowanka w kadrze. Chodzi o Bartosza Jaworskiego. Jakby zaczął na niego stawiać, to mógłby się lepiej przygotować na nadchodzące zmiany. To jednak nie nastąpi, bo liczyć się będzie wynik, więc sztab będzie musiał stawiać na Przyjemskiego i Bańbora.

Najgorsze jest to, że po sezonie 2025 Motor może stracić Przyjemskiego, który nie skreślił pomysłu o powrocie do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, gdyby ta awansowała do PGE Ekstraligi. Jakby nie spojrzeć nie ma dobrego rozwiązania, a Motor wyjdzie z tego poraniony.

Wiktor Przyjemski / materiały prasowe / materiały prasowe

Bartosz Bańbor z Motoru Lublin. / Przemysław Gębka/Motor Lublin / materiały prasowe