Hit za hitem! MKS FunFloor zrewanżuje się wicemistrzyniom Polski?

- Patrząc na historię ostatnich spotkań z KPR-em Gminy Kobierzyce, można mówić o pewnej niemocy, czy nawet klątwie. Trzeba zrobić wszystko, by to przełamać. Nie ma lepszego na to momentu, niż mecz u siebie, przed własną publicznością. Myślę, że zjawi się ona w licznym gronie i będzie nas wspierać. My natomiast zrobimy, co w naszej mocy, by niekorzystną passę zakończyć i w środę zdobyć trzy punkty - powiedział Paweł Tetelewski, szkoleniowiec MKS-u FunFloor Lublin.