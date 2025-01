Wtorek 21 stycznia może być dniem, który naznaczy sezon Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. Polscy kibice jeszcze jesienią musieli odpuścić sobie nadzieje, że były golkiper Arsenalu czy Juventusu będzie numerem jeden w hierarchii Hansiego Flicka. Mijały kolejne tygodnie, a Inaki Pena nie popełniał wielkich błędów, a do tego poprawnie asekurował wysoko ustawioną linię obrony, co miało i wciąż ma wielkie znaczenie dla niemieckiego szkoleniowca.

Iñaki Peña i Wojciech Szczęsny radzą sobie dobrze, utrzymują ciągłość gry. Od tej chwili nie jest wykluczone, że rywalizacja będzie przebiegać w stylu Ter Stegena i Bravo z sezonu potrójnej korony Luisa Enrique. Odczucia w szatni, choć trzeba zawsze podchodzić do nich z dużą ostrożnością, są takie, że wydaje się, że w kwestii ligi Hiszpan ma nieco większą przewagę i Polak mógłby zagrać we wtorek w Lizbonie. Wszystko jest bardzo otwarte

Nadszedł dzień konfrontacji z Benficą na Estadio da Luz. Kto będzie stał między słupkami gości? Flick był o to pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej. - To jedna z rzeczy, nad którymi dyskutowaliśmy z trenerami. Zobaczymy jutro. Powiedziałem, że sytuacja mocno się zmieniła, bo widzimy, jak Wojtek jest w stanie się zaprezentować. W Superpucharze radził sobie świetnie. Oczywiście jego osobowość jest niewiarygodna. Widzicie, że to mistrz, wygrał wiele tytułów. Uwielbiam, jak zachowuje się na boisku. Porozmawiamy o tym i zobaczymy jutro - powiedział (cyt. za fcbarca.com). Jak to bywa w jego stylu, nie podał konkretów w tej kwestii. Nie zrobił tego nawet przed mało prestiżowym meczem z UD Barbastro w Copa del Rey.