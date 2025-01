Zawieszenie przez WTA, a teraz taki komunikat. Ogłoszono ws. Rybakiny, to już koniec

Porażka Rybakiny nadeszła nieoczekiwanie. Koniec już w 1/8 finału

7. rakieta świata nieoczekiwanie uległa w 1/8 finału 3:6, 6:1, 3:6 świetnie dysponowanej Madison Keys . Co prawda dotarła dużo dalej, aniżeli w ubiegłym roku, gdzie zatrzymała się już na etapie 2. rundy, ale mimo wszystko Melbourne mogła opuszczać z uczuciem niedosytu i sporego żalu. Ten był również wypadkową surowej decyzji WTA w kwestii zawieszenia .

Przed turniejem tenisistka ku zaskoczeniu kibiców ogłosiła, że do jej sztabu dołączył był trener - Stefano Vukov. Decyzja była o tyle niezrozumiała, że po rozstaniu z Chorwatem Rybakina związała się z Goranem Ivaniseviciem, a ten nie został zwolniony. Kibice zastanawiali się, czy zatem podczas wielkoszlemowego turnieju chce mieć dwóch szkoleniowców i jaka ma być rola Vukova.

Wątpliwości szybko rozwiało WTA, które ogłosiło, że Vukov nie może udać się z Kazaszką do Melbourne, ponieważ pozostaje zawieszony . Chorwacki trener miał dopuścić się złamania Kodeksu Postępowania i do czasu zakończenia postępowania nie może ani trenować Rybakiny, ani pojawiać się w jej boksie podczas zawodów.

Rybakina ogłasza ws. Vukova. Wielka zmiana w sztabie, trener zrezygnował

Tak jak mówiłam wcześniej, nie jest to sytuacja, w jakiej chciałam się znaleźć. Chciałam mieć przy sobie, kogo chciałam, ale nie mogłam tego zmienić. Tak więc skupiłam się na meczach i pozostawałam z nim w kontakcie. Miałam też Gorana, więc to nie wpłynęło na moje rezultaty ani postawę na korcie

W przyszłych turniejach Rybakina Gorana Ivanisevicia przy sobie już nie będzie miała, bo trener zdecydował się rozstać z jej sztabem . We wtorek za pośrednictwem mediów ogłosił oficjalnie swoją decyzję.

"Po naszym okresie próbnym, który zakończył się na Australian Open życzę Elenie i jej sztabowi wszystkiego co najlepsze w dalszym rozwoju " - brzmiała lakoniczna wiadomość ze strony szkoleniowca.

Na to się jednak zapowiadało. Odkąd Kazaszka ogłosiła, że Stefano Vukov wraca do jej sztabu, zrobiło się w nim dla Ivanisevicia trochę za ciasno. Dwóch trenerów to o jednego za dużo. Jako że Vukov pozostaje jednak zawieszony, 25-latka została niejako pozostawiona pod ścianą. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie WTA, a cała sytuacja może odbić się na formie i wynikach mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku.