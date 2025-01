Żona Dawida Kubackiego wyjawiła prawdę o małżeństwie ze skoczkiem. Wskazała na wady

Marta Kubacka wskazała na wady swojego męża

Okazało się też, że Dawid Kubacki nie spełniłby marzeń wielu kobiet. Jego żona wiedziała o tym od dawna i takiego go pokochała, ale zawodnik nigdy nie był romantykiem. Zamiast pójść do restauracji na romantyczną kolację, woli zostać w domu. "Dawid woli sobie usiąść w domu, ewentualnie obejrzeć jakiś film w telewizji. On woli, żebym ja o tym wiedziała, że mnie kocha, niż żeby to po prostu pokazywać tak na cały świat" - stwierdziła Kubacka.