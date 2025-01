Agata Wróbel trafi do szpitala. Wzruszający apel i wyznanie. "Jest mi wstyd"

Dramat Agaty Wróbel. Potrzebowała pomocy na wielu poziomach

Pozostał jednak problem z zakwaterowaniem. W tym przypadku Agata Wróbel mogła liczyć na dobrą wolę prawdziwych właścicieli mieszkania, którzy, zwolnili ją z płatnego wynajmu do września. Pieniędzy nie zobaczyli jednak aż do stycznia, więc musieli zacząć patrzeć również na własne interesy. Wyznali, że pozwolą pozostać Agacie Wróbel w swoim lokum, jeśli należności zostaną uregulowane. Cała ta sprawa nie była łatwa również dla nich, ponieważ, jak wyznali, bardzo szanują wszystkie osiągnięcia sportowe Agaty Wróbel i nie odmówili jej udostępnienia mieszkania nawet mimo obecności wielu psów.

W międzyczasie Agata Wróbel rozpoczęła poszukiwania nowego mieszkania. Co do własnych potrzeb nie miała żadnych dużych wymagań. Chciała tylko, aby lokum było dostosowane do potrzeb jej psów, które traktuje jak swoje dzieci. Zależało jej na bezpiecznym ogrodzie, na który mogłaby je wypuszczać. Kronika Beskidzka podała, że z pomocą jednego z lokalnych biznesmenów udało się zorganizować mieszkanie. Trzeba tylko je umeblować, a gotowe do zamieszkania ma być na przełomie stycznia i lutego b.r.