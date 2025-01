Sochan opuścił USA i przeniósł się do Francji. Poruszenie w sieci, kibice zachwyceni

Obecny sezon w wykonaniu San Antonio Spurs jest nieco lepszy, od koszmarnej kampanii ubiegłorocznej. Mimo to "Ostrogi" wciąż znajdują się poza strefą gwarantującą nawet walkę o awans do fazy play-off. Po 41 spotkaniach zajmują 12. miejsce w Konferencji Zachodniej i wyprzedzają jedynie Utah Jazz, New Orleans Pelicans i Portland Trail Blazers.

Z sezonu na sezon swoje statystyki poprawia Jeremy Sochan. Reprezentant Polski punktuje lepiej, aniżeli przed rokiem, a San Antonio Spurs dostarczają swoim kibicom odrobinę więcej powodów do radości. Nie tak dawno sprawili niespodziankę i wygrali w Los Angeles z Lakersami 126:102. Reklama

Sochan przeniósł się z USA do Francji. W sieci poruszenie ws. Polaka

Sochan opuścił pięć ostatnich spotkań z powodu urazu pleców, ale bardzo możliwe, że powróci do rywalizacji z Indianą Pacers. Zanim jednak to nastąpi, Polak spakował walizki i opuścił USA, żeby przenieść się do Francji, a konkretnie do Paryża. Tam właśnie ekipa z San Antonio rozegra najbliższe mecze w ramach rozgrywek NBA.

Przy okazji 21-latek miał okazję zaprezentować kibicom swój nowy image. Na głowie koszykarza tym razem zagościł kolor niebieski, a fani w mediach społecznościowych zaczęli snuć teorie, czy to z powodu przenosin do Francji. Sieć obiegło nagranie z jednego z treningów San Antonio, a kibice zwrócili uwagę na poprawę płynności w poruszaniu się Sochana. Jego rzut "czyściutko" trafił do kosza, w przeciwieństwie do kolegi z drużyny.

"O kurczę, to wyglądało tak czysto", "Tak, zdecydowanie szybciej wypuszcza piłkę", "Jeremy w barwach francuskiej flagi", "Rzuty wyglądają dobrze. Do boju Spurs" - zachwycali się w komentarzach pod nagraniem kibice. Reklama

Reklama Tauron GTK Gliwice - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jeremy Sochan / Michael Thomas/Associated Press/East News / East News

Jeremy Sochan / LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP