Flick nie wytrzymał przed hitem Ligi Mistrzów. Mocne słowa, grozi mu kara

Ekipa ze stolicy Katalonii wciąż nie może odnaleźć równej formy i martwi kibiców swoją chaotyczną momentami postawą. Podopieczni Hansiego Flicka co prawda triumfowali niedawno w Superpucharze Hiszpanii, lecz zaledwie kilka dni później znów stracili cenne punkty w La Lidze, remisując z Getafe CF. Sytuacja w tabeli wygląda coraz gorzej. Z "Blaugraną" punktami zrównał się Athletic Bilbao. Wicemistrzowie kraju do Barcelony wrócili podwójnie wściekli. Reklama

W końcówce podpadł im główny arbiter, który nie widział faulu w polu karnym na Julesie Kounde, po tym gdy wręcz staranował go Christantus Uche. Jeżeli sędzia użyłby gwizdka, do "jedenastki" najprawdopodobniej podszedłby Robert Lewandowski. Polak przebywał wtedy na boisku, a karne w barwach "Blaugrany" to jego specjalność. "VAR w dalszym ciągu daje przyzwolenie na faule w La Lidze. Do tego piłka została skierowana w miejsce, w którym doszło do przewinienia. W tej sytuacji powinien zostać odgwizdany rzut karny" - pisano na Półwyspie Iberyjskim.

Hansi Flick wrócił do kontrowersji z poprzedniego meczu. Oberwało się sędziemu

Kilkadziesiąt godzin po spotkaniu temat decyzji sędziowskiej wrócił za sprawą Hansiego Flicka. "Nie wiem, co powiedzieć. To samo dzieje się w każdym meczu. Nie potrzebujesz systemu VAR, to wyraźy rzut karny" - przekazał niezadowolony szkoleniowiec tuż przed starciem w ramach Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona (cytat za: profil "BarcaInfo" w serwisie X). Czy La Liga wyciągnie wobec specjalisty zza naszej zachodniej granicy jakiekolwiek konsekwencje? Obawiają się ich internauci w komentarzach. "No to Hansi papa" - piszą. Reklama

Na razie Niemiec skupia się na tym, co tu i teraz. A FC Barcelona musi zapewnić sobie bezpośrednią przepustkę do 1/8 Champions League. "Naszym celem jest wygranie meczu. Byłby to wielki krok w stronę awansu i możliwość zajęcia miejsca w pierwszej ósemce. Teraz jesteśmy na drugim miejscu i bardzo dobrze byłoby gdybyśmy zdobyli trzy punkty" - zapowiedział.

Starcie pomiędzy Benficą a "Dumą Katalonii" rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Reklama FC Barcelona pokonała Real Madryt. Hansi Flick: Zawodnicy poczuli, że są silną drużyną. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Hansi Flick / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Hansi Flick / JAN FROMME / AFP