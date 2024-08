Trener Barcelony wybrał skład na hiszpański klasyk. Wiemy, co z Lewandowskim

FC Barcelona - Athletic Club, czyli mecz z podtekstami

Starcia między FC Barcelona a baskijskim Athletic Club to bezapelacyjnie jedna z rywalizacji z największą historią w całej La Lidze. Dość powiedzieć, że mówimy o dwóch zespołach, które nigdy nie zaznały smaku spadku do niższej ligi - tym osiągnięciem może pochwalić się jeszcze tylko Real Madryt. Do tego dodajmy dążenia niepodległościowe Katalończyków i Basków, a także wieloletnią rywalizację na krajowym podwórku i otrzymamy przepis na emocjonujący pojedynek. A przecież sobotni mecz będzie miał jeszcze dodatkowe "smaczki" .

Po pierwsze, na ławce "Los Leones" zasiada były piłkarz i trener Barcelony, czyli Ernesto Valverde. Istotniejsza jest jednak postać Nico Williamsa. To właśnie ten skrzydłowy był dla "Blaugrany" priorytetem na początku letniego okienka transferowego. Podobno świeżo upieczony mistrz Europy był skłonny do przenosin do Katalonii, ale nie uzyskał gwarancji szybkiego zarejestrowania w pierwszym zespole. Ta wersja spina się, widząc, co spotyka obecnie Daniego Olmo. Młodszy z braci Williams postanowił pozostać w Kraju Basków, a do tego przejął koszulkę z numerem 10. Jego pojedynki z Julesem Kounde z pewnością będą pod lupą hiszpańskich dziennikarzy.