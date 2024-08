Już w poniedziałek rozpocznie się impreza, na którą z niecierpliwością czekali wszyscy fani tenisa. Mowa oczywiście o US Open, a więc jednym z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema, które dla wielu zawodników i zawodniczek ważniejsze są nawet od letnich igrzysk olimpijskich. Podczas tegorocznej edycji nowojorskiej imprezy o 25. już tytuł wielkoszlemowy walczyć miał Novak Djoković . Serb co prawda w czerwcu przeszedł operację kolana, jednak szybko wrócił do rywalizacji i kilkanaście dni temu został mistrzem olimpijskim. Wówczas eksperci przestali się obawiać o to, że problemy ze zdrowiem uniemożliwią 37-latkowi występ w Nowym Jorku. Niestety, po treningu "Nole" z Holgerem Rune znów pojawił się niepokój.

